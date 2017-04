Calciomercato Juventus, offerta pazzesca rifiutata per Asensio

22/04/2017 20:56

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Il nome di Marco Asensio è stato accostato alla Juventus come possibile rinforzo per la prossima stagione. Il giovane talento del Real Madrid, tornato alla ribalta grazie al gol segnato al Bayern Monaco in Champions League, piace anche al Liverpool. Secondo quanto riportato da 'As', proprio i 'Reds' allenati da Klopp avrebbero offerto 50 milioni di euro per Asensio, ricevendo un secco "no" da parte del club madrileno.

S.F.