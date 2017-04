Atalanta-Bologna, Gasperini: "Pronto a salire sul cubo. Milan partita determinante"

22/04/2017 20:22

ATALANTA BOLOGNA GASPERINI / Torna alla vittoria l'Atalanta di Gasperini. Il tecnico dei bergamaschi ha parlato al termine del match contro il Bologna, che avvicina i bergamaschi all'obiettivo dell'Europa League: "Sono tre punti pesanti - esordisce l'ex Genoa ai microfoni di 'Sky Sport' - La partita è stata difficile. Abbiamo adesso un piccolo vantaggio. Oggi siamo andati molto in difficoltà. Non era facile anche considerato che Gomez era limitato per una botta. Milan partita chiave? A questo punto è molto probabile che lo sia. Bisogna vedere quali saranno i risultati, sarà certamente una partita determinante".

PAPU DANCE - "Vado sul cubo insieme a tutti i dirigenti se andiamo in Europa."

PETAGNA - "L'ho cambiato perché avevamo difficoltà a centrocampo. Subivamo i loro scambi"

JUVENTUS - "Dobbiamo ancora smaltire la partita di oggi. I tre punti sono di grandissima soddisfazione, ora abbiamo 5 giorni per preparare la Juventus. Bisogna fare qualcosa di più contro di loro per fare risultato. Ci vuole una grande partita".

M.S.