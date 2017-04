Fiorentina-Inter, Medel: "Tre punti per l'Europa. Attenzione agli ultimi minuti"

22/04/2017 20:08

FIORENTINA INTER MEDEL / Partita importante per l'Inter di Stefano Pioli. Prima del calcio d'inizio della sfida contro la Fiorentina ha parlato Medel. Il centrocampista crede ancora nell'Europa: "Abbiamo pareggiato con il Milan e in settimana abbiamo lavorato bene - ammette il cileno ai microfoni di 'Sky Sport' - Il mister ha detto di stare attenti negli ultimi minuti. Stasera è difficile perché la Fiorentina gioca bene ma vogliamo tre punti. Noi siamo l'Inter e dobbiamo fare tre punti per l'Europa. Anche se gli manca Kalinic hanno Babacar che è forte".

M.S.