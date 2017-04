Calciomercato Juventus, Allegri lancia Lemina: il gabonese si gioca il futuro

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

22/04/2017 19:50

JUVENTUS LEMINA - Dubbio Cuadrado per Massimiliano Allegri in vista del match casalingo di domani sera contro il Genoa. Una partita, come affermato dallo stesso tecnico in conferenza stampa, che potrebbe lanciare la Juventus verso la 'leggenda' e il sesto scudetto consecutivo. Il colombiano non è al massimo dopo la sfida di Champions League a Barcellona, con Allegri che sarebbe orientato a non rischiarlo almeno dal primo minuto. Potrebbe esserci una chance da titolare quindi per Mario Lemina, designato dal mister bianconero come il vice-Cuadrado in questa fase della stagione.

Calciomercato Juventus, finale di stagione decisivo per il futuro di Lemina

La gara con il Genoa potrebbe essere eventualmente un banco di prova importante per il giovane gabonese, negli ultimi tempi impiegato sulla fascia da Allegri visto anche il grave infortunio di Pjaca. Una necessità causa la carenza di alternative nel ruolo, ma anche un'opportunità per Lemina che in questa ultima parte di stagione si gioca la riconferma per il calciomercato Juventus. L'ex Marsiglia ha un po' deluso nelle uscite precedenti e ogni occasione concessagli dall'allenatore toscano diventa preziosa per meritarsi un futuro ancora con la maglia dei campioni d'Italia. La scorsa estate Marotta rifiutò un assegno da 16 milioni di euro dal Lipsia per il Nazionale gabonese, cercato anche dallo Schalke 04 nel calciomercato invernale. Lemina, sotto contratto fino al 2020 e riscattato per 9,5 milioni dalla Juve nel luglio 2016, sarebbe valutato circa 20 milioni di euro dalla dirigenza di Corso Galileo Ferraris. Il 23enne calciatore potrebbe quindi lasciare Torino in estate a fronte di un'offerta che soddisfi le richieste della 'Vecchia Signora', anche se il campo e le prestazioni di Lemina in questo finale di stagione potrebbero cambiare ogni scenario.