Manchester City, sfida allo United per Griezmann

22/04/2017 19:45

CALCIOMERCATO MANCHESTER CITY GRIEZMANN ATLETICO MADRID MANCHESTER UNITED / Il derby di Manchester non finisce mai. Il duello tra United e City quest'anno non ha riguardato la lotta per il titolo, ma potrebbe ancora infuocarsi per la lotta al piazzamento Champions. E in estate potrebbe riguardare il mercato. Secondo il 'Daily Mail', infatti, Pep Guardiola avrebbe individuato il rinforzo ideale per i 'Citizens'. Si tratta di Antoine Griezmann, l'attaccante dell'Atletico Madrid già da tempo nel mirino dei 'Red Devils'. Si preannuncia una lotta senza esclusione di colpi per accaparrarsi il bomber francese.

N.L.C.