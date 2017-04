PAGELLE E TABELLINO DI ATALANTA-BOLOGNA: Di Francesco la riapre, Caldara la risolve

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

22/04/2017 19:57

PAGELLE E TABELLINO DI ATALANTA-BOLOGNA: PROMOSSI E BOCCIATI / L'Atalanta vince di misura e con fatica contro il Bologna. Cominciano forte i bergamaschi, che vanno subito a rete con Conti e Freuler. Gli emiliani reagiscono e sfruttano un errore accorciando le distanze con Destro. Kessie esce di scena per problemi fisici, la squadra di Donadoni cresce, bene Dzemaili e Di Francesco, con quest'ultimo che firma la rete del pareggio nella ripresa. La risolve Caldara su un calcio d'angolo.

ATALANTA

Berisha 6 – Trasmette sicurezza ai difensori, non può nulla sulla rete di Destro e Di Francesco. Miracolo al novantesimo.

Toloi 6 – Cerca di controllare in qualche modo gli inserimenti di Di Francesco, se la casa discretamente bene. Dal 63' D’Alessandro 5,5 – Entra per ridare vivacità al reparto avanzato e riesce in parte nell'obiettivo.

Caldara 7 – La risolve lui sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Sceglie sempre il tempo giusto per andare alla conquista della palla. Continua a crescere positivamente.

Masiello 6 – Non rischia nulla sulla linea difensiva, tiene bene la posizione.

Conti 6,5 – Non si lascia scappare l’occasione del gol in avvio. Prosegue con ottima intensità fino alla fine del match.

Kessie 6 – Una botta lo costringe a lasciare il campo, Gasperini non lo rischia nel prosieguo nel match. Dal 22' Cristante 6,5 – Si applica bene sulle indicazioni di Gasperini, non facendo rimpiangere il compagno. Suo l'assist per la rete di Caldara.

Freuler 6,5 – Ottimo movimento in occasione della rete sull'assist di Petagna.

Spinazzola 5,5 – Errore determinante sulla rete di Destro, che riapre un match che sembrava già aver preso un indirizzo definitivo.

Kurtic 6 – Viene servito in verticale, ma gli avversari gli rendono la vita difficile con entrate al limite del regolamento.

Gomez 6,5 – Alla prima occasione del match pennella un assist perfetto per la rete di Conti.

Petagna 6,5 – Corre, lotta e lavora ininterrottamente nell'ombra per la squadra, tanto per non far pesare il fatto che riesce ad andare poche volte a rete, pur essendo un attaccante. Dal 72' Grassi 6,5 – Il suo ingresso in campo rompe gli equilibri e porta bene alla manovra atalantina.

All. Gasperini 6 – La squadra comincia forte e potrebbe chiuderla già nel primo quarto d'ora se non fosse per un'ingenuità che concede al Bologna la rete e il coraggio per tornare in partita. Meglio gli avversari nel secondo tempo.

BOLOGNA

Da Costa 6 – Può fare poco e niente sulle reti subite, gestisce con esperienza qualche pallone pericoloso.

Mbaye 5 – Sembra rimanere con la testa negli spogliatoi. E' quello che soffre di più sulla linea difensiva del Bologna, specie nel primo quarto d’ora. Dal 74' Kraft sv

Maietta 6 – Cerca di aggredire gli attaccanti avversari, meglio nel secondo tempo.

Gastaldello 5,5 – La sua esperienza si fa sentire soprattutto nella ripresa. Caldara gli scappa sulla terza rete.

Masina 6,5 – Bravissimo a chiudere le diagonali, intervento prodigioso a inizio ripresa su Gomez.

Taider 6,5 – Si fa vedere diverse volte al limite dell'area avversaria, non benissimo in fase difensiva. Benissimo nel secondo tempo.

Viviani 6,5 – La sua esperienza è determinante nell'economia del gioco del Bologna sulla linea mediana. L'azione della seconda rete comincia dai suoi piedi. Dall'83' Petkovic s.v.

Di Francesco 7 – Donadoni può sempre contare sulla sua imprevedibilità, anche nelle occasioni più complicate. Un assist e un gol per prendere di diritto la corona di migliore in campo.

Dzemaili 6,5 – Si rende pericoloso in qualche occasione, difficile intercettarlo quando s'inserisce senza palla. Bello l'assist per la seconda rete del Bologna, perde lucidità sul finale.

Krejci 6,5 – Fa una fase difensiva di grande sacrificio, buona partita. Dal 79' Okwonkwo s.v.

Destro 6,5 – Fuori dal vivo del gioco nella prima fase del match, poi ha il merito di crederci e procurarsi con grande mestiere l'occasione per accorciare le distanze prima dell'intervallo. Sfiora la rete del pari sul finale.

All. Donadoni 6 – La rete di Destro rimette in carreggiata un match che sembrava già perduto in avvio. Nel secondo tempo la manovra è più fluida e meritevole degli applausi. Peccato per il risultato.

Arbitro: Russo 5,5 – Qualche dubbio sull'ammonizione di Gastaldello a inizio ripresa. La sua conduzione è abbastanza buona. Non ci sono altri episodi da rivedere.

TABELLINO

ATALANTA-BOLOGNA 3-2

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi (63' D’Alessandro), Caldara, Masiello; Conti, Kessie (22' Cristante), Freuler, Spinazzola; Kurtic; Gomez, Petagna (72' Grassi). A disp.: Gollini, Bastoni, Cabezas, Hateboer, Konko, Migliaccio, Mounier, Paloschi, Raimondi. All.: Gasperini

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Mbaye (74' Kraft), Maietta, Gastaldello, Masina; Taider, Viviani (83' Petkovic); Di Francesco, Dzemaili, Krejci (79' Okwonkwo); Destro. A disp.: Donsah, Oikonomou, Ravaglia, Torosidis, Umar. All.: Donadoni

ARBITRO: Russo di Nola

Marcatori: 3' Conti (A), 14' Freuler (A), 16' Destro (B), 61' Di Francesco (B), 76' Caldara (A)

Ammoniti: 43' Caldara (A), 44' Dzemaili (B), 51' Gastaldello (B), 57' Mbaye (B), 78' Masiello (A)

Espulsi: