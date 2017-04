Calciomercato Milan, si allontana Mascherano

22/04/2017 19:22

CALCIOMERCATO MILAN MASCHERANO BARCELLONA / La pista Mascherano rimarrà, probabilmente, solo un sogno di mezza primavera per il Milan. Il futuro del 'Jefecito', di recente, è stato in bilico. Anche se l'interesse del Galatasaray per Mascherano non era sinonimo di una trattativa. Ora, dalla Spagna, il quotidiano 'Sport' sostiene che il Barcellona e l'argentino si sono riavvicinati molto e sono intenzionati a proseguire il proprio sodalizio. Il giocatore resterà dunque in Catalogna, con buona pace dei rossoneri e di quanti, turchi compresi, ci stavano facendo un pensierino.

N.L.C.