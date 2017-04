22/04/2017 18:56

ATALANTA BOLOGNA CONTI - Atalanta in vantaggio al termine del primo tempo per 2-1 contro il Bologna. Andrea Conti ha firmato la rete dell'1-0 per gli orobici: "Siamo stati superficiali su Destro, stiamo sbagliando un po' troppo, serve la giusta intensità - ha detto il laterale di Gasperini a 'Sky Sport' - Non dobbiamo mollare nel secondo tempo, vogliamo a tutti i costi i tre punti".

G.M.