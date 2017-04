Calciomercato Milan, da Bertolacci a Bacca: il punto sulle cessioni

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

22/04/2017 19:16

CALCIOMERCATO MILAN BERTOLACCI BACCA / In estate in casa Milan potrebbe avvenire una sorta di rivoluzione a livello di calciomercato. Dopo l'epocale cambio di proprietà, anche la squadra può subire mutamenti radicali. Si preannuncia una campagna acquisti di ottimo livello, considerando a disposizione ci sarà un budget importante, che dalle indiscrezioni di calciomercato Milan circolate dovrebbe essere di almeno 100 milioni di euro. Un importo che può consentire a Vincenzo Montella di ottenere innesti di ottima qualità. A questo denaro andrebbe poi sommato quello riguardante le cessioni dei giocatori considerati in esubero. E ce ne sono parecchi che possono lasciare Milanello in estate.

Calciomercato Milan, le possibili cessioni estive

Partendo dal parco portieri, se il 40enne Marco Storari può rimanere come riserva d'esperienza dietro Gianluigi Donnarumma, il 17enne Alessandro Plizzari può andare in prestito in Serie B per crescere. In difesa la grossa incognita è legata a Mattia De Sciglio. Contratto in scadenza a giugno 2018 per ora nessuna trattativa intavolata per il rinnovo. Juventus in agguato con Massimiliano Allegri che può convincerlo ad andare a Torino. Ma non è l'unico terzino che può lasciare il Milan. Anche Luca Antonelli e Leonel Vangioni non sono affatto sicuri di restare. Ovviamente il club non può vendere tutti, qualcuno resterà come riserva, ma andranno fatte delle scelte e chi non è intoccabile può essere venduto in caso di buone offerte.

Per quanto concerne il pacchetto di centrali, Cristian Zapata ha riacquistato considerazione nell'ambiente e adesso ad essere messo in discussione era un ex titolarissimo come Gabriel Paletta. Pure Gustavo Gomez non viene considerato incedibile e qualche sondaggio dalla Spagna c'è già stato. A centrocampo sicuramente partirà Andrea Poli, scadenza di contratto giugno 2018, e con squadre di media classifica già pronte a farsi avanti. Pure Andrea Bertolacci può salutare se arrivasse la giusta offerta. L'investimento da 20 milioni di euro fatto nell'estate 2015 si è rivelato un errore, anche a causa dei troppi infortuni dell'ex di Genoa e Roma. Mario Pasalic e Mati Fernandez sono in prestito e il loro futuro è incerto. Montella vorrebbe tenerli entrambi, pare, però bisognerà vedere col Chelsea il prezzo del croato e valutare se riscattare per circa 1 milione il cileno dalla Fiorentina.

In attacco è dato per sicuro partente Carlos Bacca, da cui il Milan conta di recuperare 22-23 milioni. La posizione di Gianluca Lapadula è allo stesso tempo in dubbio, per il fatto che l'ex Pescara dovrà decidere se restare o meno dato che è considerato una riserva, seppur apprezzata molto per il suo impegno. Addio a Lucas Ocampos, che non ha convinto e rientrerà al Marsiglia. Possibile addio pure a Gerard Deulofeu, che il Barcellona intende ricomprare dall'Everton per poi tenerlo. Molto dipenderà dalla volontà del calciatore, che nella stagione che porterà al Mondiale non vuole rischiare di fare la panchina dietro al meraviglioso trio Messi-Suarez-Neymar. Saluti certi per Keisuke Honda, che sarà svincolato dal 1° luglio causa scadenza del contratto.