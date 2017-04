Juventus-Genoa, i convocati di Allegri: out Buffon, c'è Cuadrado

22/04/2017 19:02

JUVENTUS GENOA CONVOCATI ALLEGRI BUFFON / Massimiliano Allegri ha diramato le convocazioni in casa Juventus in vista della gara di domani sera contro il Genoa. Rimane a casa Buffon, mentre Cuadrado, anche se non al meglio dopo Barcellona, c'è. Di seguito l'elenco completo: Neto, Audero, Del Favero, Chiellini, Benatia, Alex Sandro, Mattiello, Barzagli, Bonucci, Dani Alves, Rugani, Lichtsteiner, Khedira, Marchisio, Lemina, Asamoah, Sturaro, Rincon, Mandragora, Cuadrado, Higuain, Mandzukic, Dybala, Kean.

N.L.C.