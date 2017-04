Lega Serie A, Malagò: "Nessuna ingerenza dal Coni per il commissario"

22/04/2017 18:56

LEGA SERIE A MALAGO' COMMISSARIO / "Il Coni non ha fornito nessuna indicazione per il nome del commissario e dei sub commissari della Lega Calcio". Parola di Giovanni Malagò, presidente del Coni, che ai microfoni dell'Ansa ha smentito ingerenze da parte del massimo organismo dello sport italiano nella nomina di Carlo Tavecchio come commissario della Lega dei club di Serie A. "Seguiamo con attenzione la vicenda - ha spiegato - ma non siamo mai intervenuti per suggerire questo o quel nome. Non si è trattato di scelte condivise, non dovevano esserlo".

N.L.C.