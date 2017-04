22/04/2017 18:55

LIGUE 1 PSG MONTPELLIER 2-0 / Cavani apre, Di Maria chiude: il Paris Saint-Germain continua la lotta per il titolo francese assieme a Nizza e Monaco. I parigini hanno vinto per 2-0 contro il Montpellier strappando altri tre punti importanti che mantengono Emery in lotta.

PSG-Montpellier 2-0: 29' Cavani, 48' Di Maria