Calciomercato Lazio, idea Conceiçao se va via Inzaghi

22/04/2017 18:40

CALCIOMERCATO LAZIO CONCEICAO INZAGHI / Simone Inzaghi sta disputando una grande stagione sulla panchina della Lazio. L'intenzione della società biancoceleste è di trattenerlo il più a lungo possibile, ma le offerte non mancano. Per lui si è parlato anche della panchina della Juventus in caso di addio di Allegri. Qualora il tecnico dovesse salutare i biancocelesti, Lotito ha già pronta l'alternativa: secondo 'A Bola', infatti, si starebbe pensando a Sergio Conceiçao. L'ex giocatore della Lazio allena al momento il Nantes, con il quale sta ottenendo ottimi risultati in Ligue 1 (29 punti in 17 partite di campionato).

N.L.C.