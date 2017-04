Verona, Pecchia: "Complimenti ai ragazzi, tre punti importanti"

23/04/2017 01:58

VERONA BARI PECCHIA / Fabio Pecchia soddisfatto per le recenti prestazioni del suo Verona. Il tecnico ha parlato dopo la vittoria contro il Bari: "Abbiamo preparato bene la partita, tenuto bene palla e siamo stati bravi a lavorare in uscita - le sue parole a 'Sky' - Abbiamo tirato fuori grande determinazione, rischiando poco e mancando diverse possibilità di segnare altri gol. Devo fare i complimenti alla squadra. Espulsione? Dopo il rosso a Romulo ho perso la testa: poteva compromettere la gara. Sono andato oltre la mia zona di competenza e mi ha cacciato. Potevamo sfruttare meglio alcune situazioni, ma mi sono piaciute la voglia e la personalità dimostrate. Il Bari è una squadra forte, non perdeva da cinque mesi in casa. Si tratta di tre punti importanti, visto che il Frosinone ha perso".

M.D.A.