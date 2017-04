22/04/2017 18:21

CALCIOMERCATO ROMA RUDIGER CHELSEA / Antonio Rudiger è felice alla Roma e non pensa ad alcun trasferimento. E' quanto il difensore ha dichiarato in un'intervista a 'Sky Sport': "So delle voci sul Chelsea - ha detto - ma quello che posso dire è che sono felice in giallorosso. Altro non posso dire sul mio futuro, non è un argomento di mia competenza". Smentiti dunque, per adesso, i rumours su un eventuale addio a fine stagione.

N.L.C.