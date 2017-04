Premier League, 34a giornata: pari Everton, Mazzarri e il Watford ko

22/04/2017 17:50

PREMIER LEAGUE 34A GIORNATA / Nelle quattro gare del sabato di Premier League, importanti vittorie in chiave salvezza per Bournemouth, Hull City e Swansea. Il Bournemouth strapazza il Middlesbrough e lo condanna quasi alla Championship, mentre Hull e Swansea continuano nel loro duello a distanza. Sempre due punti di vantaggio per le Tigers, che sconfiggono il Watford di Mazzarri anche in inferiorità numerica. Lo Swansea invece piega lo Stoke con un gol per tempo degli arieti Llorente e Carroll. A reti bianche West Ham-Everton, con i 'Toffees' che rallentano nella corsa all'Europa.

Bournemouth-Middlesbrough 4-0 - 2' King, 16'Afobe, 65' Pugh, 70' Daniels

Hull City-Watford 2-0 - 62' Markovic, 71' Clucas

Swansea-Stoke 2-0 - 10' Llorente, 70' Carroll

West Ham-Everton 0-0

N.L.C.