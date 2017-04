Calciomercato Juventus, Allegri verrà blindato: il futuro è bianconero

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

CALCIOMERCATO JUVENTUS RINNOVO ALLEGRI / La Juventus non intende veder concluso un nuovo ciclo dopo tre anni, nonostante questo non abbia impedito la conquista di ulteriori scudetti. Dopo l'addio di Conte la scelta di Allegri non era di certo la più scontata. Venne infatti accolta alquanto negativamente dai tifosi bianconeri. I risultati però hanno dato interamente ragione alla dirigenza, con il terzo scudetto della sua gestione ormai a un passo, una nuova finale di Coppa Italia raggiunta e la seconda di Champions League in tre anni che dista 'soltanto' due match.

Allegri è stato in grado di far fruttare al meglio l'ultimo calciomercato, con una Juventus che appare oggi molto più completa e competitiva rispetto al recente passato. Tante le critiche ricevute, da parte di tifosi e dai critici nei salotti televisivi. Il bel gioco di Sarri ammalia tutti in serie A ma alla fine sarà il pragmatismo dell'ex Milan a lasciare un segno negli annali.

Calciomercato Juventus, dalla Lazio al Barcellona: i meriti di Allegri

Tanti i meriti di Allegri in questo cammino vincente dei bianconeri e, come ribadito anche da Nedved, il primo obiettivo del prossimo calciomercato Juventus sarà confermare la fiducia in lui.

Contro il Barcellona è stato in grado di tenere a zero il conto delle reti subite in un totale di 180'. Un risultato pregevole, realizzato soltanto altre due volte nella storia della Champions League. Ancor prima però, nel match di campionato con la Lazio, Allegri ha saputo rischiare, proponendo una formazione più aggressiva, in grado di mantenere un certo equilibrio grazie alla costante spinta di centrocampo e attacco.

Nel corso della conferenza odierna Allegri ha ribadito la propria voglia di Juventus, nonostante le voci di un forte interessamento da parte del Barcellona. Se però nei mesi scorsi poteva sorgere qualche dubbio sul suo futuro, pare ora alquanto facile ipotizzare che la stagione 2017-18 non sarà l'ultima del tecnico toscano in bianconero, considerando anche l'opinione che di lui ha il club: "Contro la Lazio è stato un genio - ha dichiarato Nedved a 'Premium Sport' - Rinnovo triennale? A Max vogliamo bene e intendiamo continuare con lui".