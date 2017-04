Bundesliga, 30a giornata: il Bayern si salva, colpaccio Brema

22/04/2017 17:33

BUNDESLIGA 30A GIORNATA / Sospiro di sollievo per il Bayern Monaco di Ancelotti, che dopo l'eliminazione dalla Champions ha rischiato un altro capitombolo. Due volte in vantaggio il Mainz all'Allianz Arena, ripreso da Robben e Thiago Alcantara. Ora però il Lipsia può accorciare ancora e portarsi domani a -6. Il colpo di giornata lo firma il Werder Brema, che non si ferma più, passa 4-2 in rimonta sul campo dell'Ingolstadt con un clamoroso poker di Kruse ed è ora sesto. Vince in rimonta anche l'Eintracht per 3-1 sull'Augsburg, mentre vince di misura l'Hertha Berlino sul Wolfsburg confermandosi al quinto posto e inguaiando i lupi. Il Darmstadt ultimo vince ad Amburgo e almeno per adesso evita la retrocessione aritmetica.

Amburgo-Darmstadt 1-2 - 51' Sulu (D), 53' Platte (D), 93' aut. Holland (A)

Bayern Monaco-Mainz 2-2 - 7' Bojan (M), 16' Robben (B), 40' Brosinski (M), 73' T. Alcantara (B)

Eintracht Francoforte-Augsburg 3-1 - 9' Gouweeleuw (A), 78', 87' Fabian (E), 91' Rebic (E).

Hertha Berlino-Wolfsburg 1-0 - 59' Ibisevic

Ingolstadt-Werder Brema 2-4 - 32' Lezcano (I), 45' Kruse (W), 56' Gross rig. (I), 81', 87', 94' Kruse (W)

CLASSIFICA: Bayern 70, Lipsia 61*, Hoffenheim 55, Borussia Dortmund 53*, Hertha Berlino 46, Werder Brema 42, Colonia, Friburgo*, Eintracht 41, Borussia Monchengladbach* 39, Schalke* 37, Leverkusen* 36, Mainz, Wolfsburg, Amburgo 33, Augsburg 32, Ingolstadt 28, Darmstadt 21.

*una partita in meno

N.L.C.