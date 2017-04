22/04/2017 17:18

CALCIOMERCATO BLANC / Laurent Blanc è pronto a rimettersi in gioco ed in vista della prossima stagione ci ha pensato l'agente, Jean-Pierre Bernes, ha scaldare un po' il calciomercato. Ai microfoni di 'Canal Plus' ha ammesso: "E' pronto a ripartire e la nostra priorità è andare fuori dalla Francia. Ci sono state delle offerte, ma non so ancora cosa succederà".

O.P.