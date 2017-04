Manchester United, Mourinho sfida Juventus e Milan per Lukaku

22/04/2017 17:04

CALCIOMERCATO MANCHESTER UNITED LUKAKU JUVENTUS MILAN / L'infortunio di Zlatan Ibrahimovic ha probabilmente indirizzato in maniera decisiva i piani del Manchester United per la prossima stagione. Quali che fossero le intenzioni del giocatore e dei 'Red Devils' sulla prosecuzione del loro rapporto, il grave stop dello svedese indica che la squadra di Mourinho avrà necessariamente bisogno di un top scorer al suo posto. Secondo il 'Daily Star', al nome classico di Griezmann si è aggiunto dunque anche quello di Lukaku. Il bomber dell'Everton è già in orbita Chelsea, ma lo seguono anche Juventus e Milan. Serviranno più di 100 milioni per il colpo, si prospetta un'asta infuocata.

N.L.C.