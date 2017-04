Calciomercato Inter, Conte dice 'no'...e vuole Icardi!

22/04/2017 16:55

CALCIOMERCATO INTER CONTE ICARDI CHELSEA / Antonio Conte resta al primo posto nei desideri della dirigenza dell'Inter come futuro tecnico. Nonostante il pressing dei nerazzurri, però, l'allenatore del Chelsea non cede e ha dichiarato ripetutamente, negli ultimi tempi, di trovarsi bene a Londra e di essere solo all'inizio di un percorso. Per la società milanese, oltre al danno, potrebbe esserci la beffa. Vista la partenza ormai inevitabile di Diego Costa, i 'Blues' sono alla ricerca di un sostituto. Se non dovesse arrivare Lukaku, il primo nome sulla lista sarebbe quello di Mauro Icardi. Il capitano nerazzurro sarebbe ritenuto da Conte l'attaccante ideale da mettere al centro dell'attacco dei londinesi. Icardi ha un contratto con i nerazzurri fino al 2021 e ha a sua volta dichiarato ripetutamente di essere felice a Milano. Ma chissà che la tentazione Champions non si faccia sentire...

N.L.C.