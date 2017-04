Serie B, 37a giornata: tentativo di fuga per Spal e Verona. Frosinone ko!

22/04/2017 16:58

SERIE B 37 GIORNATA RISULTATI CLASSIFICA / Spal e Verona non sbagliano: il Frosinone sì. La prima e la seconda della classe infatti non hanno fallito l'appuntamento con i tre punti rispettivamento contro Latina (1-2) e Bari (0-2), mentre i ciociari sono caduti per 2-0 contro la Ternana. Successo del Cittadella per 4-1 contro il Carpi e vittoria pomeridiana anche per lo Spezia contro l'Entella. Passa a fine gara anche il Trapani contro il Pisa: 1-0 finale. Avellino-Cesena è terminata sull'1-1 e reti bianche in Ascoli-Brescia e Pro Vercelli-Salernitana.

Ascoli-Brescia 0-0

Avellino-Cesena 1-1: 13' Ardemagni (A), 27' Laribi (C)

Bari-Verona 0-2: 35' Pazzini (V), 78' Zuculini

Cittadella-Carpi 4-1: 3' Mbakogu (CA), 20' Arrighini (CI), 37' Iori rig. (CI), 67' Valzania (CI),

Latina-Spal 1-2: 12' Corvia (L), 14' Bonifazi (S), 69' Antenucci (S)

Pro Vercelli-Salernitana 0-0

Spezia-Entella 2-0: 60' Migliore (S), 81' Pulzetti (S)

Ternana-Frosinone 2-0: 66' e 71' Palombi (T)

Trapani-Pisa 1-0: 92' Citro (T)

Classifica: Spal 70, Verona 65, Frosinone 62, Cittadella 57, Perugia 56*, Benevento 55*, Spezia 54, Entella 51, Carpi 51, Novara 50*, Bari 50, Salernitana 50, Pro Vercelli 46, Avellino 45, Cesena 43, Ascoli 41, Trapani 41, Brescia 39, Ternana 39, Vicenza 38*, Pisa 32, Latina 31.