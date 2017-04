22/04/2017 16:42

MILAN EMPOLI ANTONELLI - Oltre a Bertolacci, anche Luca Antonelli non sarà disponibile domani per la sfida di campionato tra Milan ed Empoli. Il terzino rossonero non si è allenato nella rifinitura per un problema muscolare al quadricipite e quindi non farà parte della lista dei convocati di Montella per la gara di 'San Siro' contro l'undici allenato da Martusciello.



G.M.