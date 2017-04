22/04/2017 16:44

REAL MADRID RINNOVO SERGIO RAMOS / Il Real Madrid e Sergio Ramos sono pronti a prolungare il proprio sodalizio. Secondo 'Marca', la Casa Blanca sta pensando di proporre il rinnovo al difensore, che ha un accordo in essere fino al 2020. Il nuovo contratto avrebbe la sua scadenza nel 2021. Una sorta di premio fedeltà al capitano che in questa stagione, come non mai, sta trascinando le 'merengues'.

N.L.C.