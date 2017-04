Calciomercato Inter, Rodriguez: lo Schalke chiama, ma lui attende la Serie A

22/04/2017 16:33

CALCIOMERCATO INTER RODRIGUEZ / Calciomercato.it vi aveva raccontato già nel mese di febbraio dei contatti dell'Inter per Ricardo Rodriguez, esterno del Wolfsburg entrato nella lista della spesa dei nerazzurri. Il laterale potrebbe lasciare il suo club adesso e lo Schalke 04 avrebbe già preparato un'offeta da 15 milioni più bonus per assicurarselo, come riporta 'Sky Sport'. Rodriguez però attende una chiamata dall'Italia, Inter o Napoli, squadre per le quali sarebbe disposto anche a ridursi l'ingaggio.