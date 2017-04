Real Madrid-Barcellona, niente 'Clasico' per Neymar: ma il Barça non ci sta

22/04/2017 16:33

REAL BARCELLONA SQUALIFICA NEYMAR / Quello legato a Neymar sta diventando un vero e proprio caso giuridico. Il Barcellona ha tentato ieri il colpo di mano ricorrendo al Tribunal Administrativo del Deporte. Ricorrendo poco prima della chiusura dei lavori settimanali, ossia il venerdì alle 17, nell'impossibilità del tribunale di riunirsi e decidere i blaugrana pensavano di aver ottenuto la sospensiva alla squalifica del giocatore brasiliano, fermato per tre turni dal giudice sportivo per l'espulsione contro il Malaga, potendolo così schierare domani sera contro il Real Madrid.

Il tribunale, che avrebbe dovuto riunirsi stamattina in seduta straordinaria, non ha potuto deliberare per l'assenza di due giudici, dando così adito alle speranze blaugrana. Il presidente del TAD, Enrique Arnaldo, ha però notificato al club che, sapendo benissimo che il ricorso è arrivato alla fine del normale orario settimanale del tribunale, la mancata riunione non da' luogo ad applicazione della sospensiva. Dunque, Neymar non potrà scendere in campo. E anzi, il Barcellona è stato diffidato dallo schierarlo. Nella nota, viene sottolineato, ai sensi dell'articolo 81 della legge sullo sport del 1990, come "le sanzioni disciplinari sono immediatamente esecutive senza che i ricorsi diano luogo a sospensioni della loro esecuzione".

Il Barcellona, dal canto suo, ritiene che la nota del TAD non sia una sentenza vera e propria e che sia nel proprio diritto schierare il giocatore. Ma rischia, allo stesso tempo, di essere citato in giudizio in una causa davanti al tribunale ordinario. La trama si infittisce.