Milan, Montella promuove la nuova società: "Ha progetti importanti"

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

22/04/2017 16:50

MILAN NEWS MONTELLA SOCIETA' / Vincenzo Montella alla vigilia di Milan-Empoli ha sostenuto la classica conferenza stampa dal centro sportivo di Milanello. L'allenatore campano è stato interpellato dai giornalisti su tantissimi temi, come sempre. Pure sul calciomercato, argomento che affronta sempre in maniera vaga senza voler approfondire troppo di fronte ai media. Della campagna acquisti-cessioni è poco propenso a rispondere, però è inevitabile discuterne visto che c'è stato di recente un incontro con Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli per discutere di futuro e per forza di cose si è parlato di mercato. Dunque la curiosità sul contenuto di quel vertice è lecita, seppur in parte immaginabile, dato che le esigenze di Montella a livello di rafforzamento della squadra sono abbastanza evidenti: un difensore centrale, un terzino sinistro, un regista, una mezzala, una prima punta e un esterno offensivo.

Montella contento della nuova dirigenza

Nel corso della conferenza stampa Montella ha avuto modo di parlare dell'avvento della nuova società in casa Milan. Le sue parole sono molto positive: "Io e i nuovi dirigenti ci stiamo conoscendo. I programmi sono importanti e stiamo effettuando delle valutazioni. Non abbiamo parlato del contratto. Mi hanno fatto capire che ci sono progetti importanti, ma ora preferisco pensare solo alla gara di domani che è più importante. Pure il nuovo management vuole che il focus sia solamente su domani. La mia prima impressione è comunque ottima sulla dirigenza".

Dalle news Milan emerse, l'allenatore rossonero era presente a Monaco-Borussia Dortmund di Champions League assieme al direttore sportivo Mirabelli. A tal proposito Montella ha spiegato: "Siamo andati a vedere una partita insieme per conoscerci. Non intendo fare liste. Ci sarà un budget, sceglieremo un metodo di gioco e in base a questo cercheremo rinforzi funzionali. Il modulo potrebbe cambiare, ma non il metodo, ovvero ciò che voglio fare in campo".

Montella è stato fin da subito coinvolto dal nuovo management nella costruzione del Milan del futuro. Fassone e Mirabelli lo stimano e dunque non hanno mai pensato di metterlo in discussione. Le voci sul possibile arrivo di Roberto Mancini sono state subito smentite. L'attuale tecnico non si tocca.