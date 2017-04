Calciomercato Fiorentina, Di Francesco: "Futuro? Sono in una società importante"

22/04/2017 15:57

CALCIOMERCATO FIORENTINA DI FRANCESCO / Nella conferenza stampa pre sfida col Napoli, Eusebio Di Francesco ha risposto anche alla domanda sul proprio futuro. Come noto, l'attuale tecnico del Sassuolo - che ha una clausola rescissoria da 3 milioni di euro e che l'altro ieri è stato confermato dal numero uno dei neroverdi Giorgio Squinzi - è nel mirino di Roma e, soprattutto, Fiorentina: "Non ho mai dubitato della stima del patron nei miei confronti, ma di quello che sarà ne discuteremo in maniera più concreta una volta terminata la stagione. Se potrei restare? Questa è una società importante, lo è ora e lo sarà in futuro. Però ripeto, vedremo fra un po'. Adesso sono concentrato sul finale di campionato".

R.A.