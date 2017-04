Sassuolo-Napoli, Di Francesco: "Sono in grande forma, ma proveremo a metterli in difficoltà"

22/04/2017 15:21

SASSUOLO NAPOLI DI FRANCESCO / "Abbiamo il dovere di provare a mettere in diffcoltà il Napoli". Lo ha detto Eusebio Di Francesco alla vigilia del match contro il Napoli valido per la 33esima giornata di Serie A. Un match difficilissimo per i neroverdi, perché - come sottolineato in conferenza stampa dal tecnico degli emiliani - "gli azzurri sono in una condizione psico-fisica eccellente, oltre ad avere giocatori di grande qualità". Mister Di Francesco, però, non si vuol sentire battuto in partenza: "Se li aspettiamo, prima o poi il gol lo prendiamo, per cui dobbiamo provare a complicarli la vita con la nostra idea di calcio che per certi versi è simile a quella dei partenopei". L'allenatore del Sassuolo dovrà fare a meno di Missiroli ma ritroverà - solo per la panchina - capitan Magnanelli e Biondini.

R.A.