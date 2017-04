Juventus-Genoa, la ricetta di Juric: "Mente libera, pressing e cuore!"

22/04/2017 15:13

GENOA JUVENTUS JURIC / Genoa alle prese con la difficile sfida contro la Juventus. Per provare a uscire indenni dallo 'Stadium', i ragazzi di Juric sono chiamati a replicare la stessa prestazione della gara di andata, quando vinsero per 3 a 1. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dei rossoblu ha fatto il punto della situazione: "Partita di andata? Alcuni giocatori non ci sono più e la perdita di Izzo vuol dire tanto per noi. Mi interessa vedere una squadra con la mente libera. Una squadra che pressi e giochi con il cuore, pratichi il suo calcio e creda in ciò che fa. Atteggiamento e volontà. Contro i migliori a volte non basta la partita giusta, molto dipende dagli avversari. La Juve ha il top delle scelte in organico, ha velocità e tecnica superiori. Dobbiamo curarli da vicino e aiutarci l’uno con l’altro. Affrontiamo il top non solo a livello italiano, ma pure europeo. Riesce a dare il massimo senza subire cali di tensione. Mi aspetto una Juve super motivata. A noi deve girare tutto bene, ma per natura sono fiducioso. Possiamo fare la prestazione”.

I SINGOLI - "Per sostituire Rigoni potrei dare più libertà in attacco a Ntcham, ma potrei ancora cambiare idea. Credo molto in Pandev perchè può darci qualità in certi momenti. Sulla tenuta di Veloso valuterò in partita, ha fatto una buona settimana di lavoro. Lamanna è un ottimo portiere come ha dimostrato tante volte, l’ho visto bene in questi giorni. E’ stato condizionato da qualche errore, ma ho piena fiducia in lui. Cataldi ha grandi chance di essere in campo, sta crescendo e nell’ultima ha fatto una buona mezzora. Ninkovic sta recuperando la condizione, lo tengo in considerazione per entrare. Ha dato un apporto importante per gol, pali e assist. Quanto a Laxalt, essendo diffidato, ci sto ragionando su. Non ho ancora deciso".

SIMEONE - "Credo che contro la Lazio avrebbe potuto fare meglio. Ha segnato, è vero, ma ribadisco che ha le capacità per fare di più. Abbiamo ripreso a lavorare sulle sue mancanze, che secondo me aveva eliminato nel suo primo periodo con noi".

M.D.A.