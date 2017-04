Fiorentina-Inter, ecco chi sostituirà Gonzalo Rodriguez

22/04/2017 15:05

FIORENTINA INTER GONZALO RODRIGUEZ / Gonzalo Rodriguez non è riuscito a smaltire del tutto l'infortunio alla coscia destra - che lo tiene fuori gioco da un paio di settimane - e quindi Paulo Sousa non lo ha inserito nell'elenco dei convocati per il match contro l'Inter in programma stasera allo stadio 'Franchi'. Secondo 'Sky Sport', al suo posto il tecnico viola dovrebbe schierare Carlos Sanchez: c'è da dire che il 31enne mediano colombiano, sbarcato a Firenze l'estate scorsa, gioca ormai stabilmente in difesa da metà stagione.

R.A.