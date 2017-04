Calciomercato Juventus, Matuidi in uscita dal PSG: torna di moda il francese

Gennaro Arpaia (@gennarojenius9)

22/04/2017 18:02

CALCIOMERCATO JUVENTUS MATUIDI / Qualche mese fa è stato uno dei pochi passaggi a vuoto del calciomercato Juventus: i bianconeri avrebbero fatto di tutto per portare Blaise Matuidi a Vinovo, ma alla fine il PSG se l'è tenuto stretto e il centrocampista è rimasto sotto la Tour Eiffel. Perché tornare a parlarne, allora? Perché con un anno di ritardo la sua situazione a Parigi non sembra migliorata: con il contratto in scadenza nel 2018 e la carta d'identità che mostra i 30 anni appena compiuti, le parti non sembrerebbero destinate ad un accordo per il rinnovo. Secondo quanto riportato dai media francesi, infatti, l'entourage di Matuidi - con Mino Raiola in testa - non gradisce le proposte della società parigina, e le possibilità di lasciare la Francia in estate sono in costante aumento.

Matuidi in uscita dal PSG, torna ad essere un obiettivo per la Juve

Si accendono, dunque, di nuovo i radar juventini? Il prossimo calciomercato potrebbe essere il momento buono per affondare il colpo, viste anche le valutazioni in corso su Tolisso da parte della Juventus. Matuidi ha un anno in più, ma questo non spaventa nessuno: in giro per l'Europa, infatti, ci sarebbero tantissimi club pronti a prenderlo, con lo United di Mourinho in prima fila. Per la Juve potrebbe essere un buon colpo: il PSG, infatti, pur di non perderlo a costo zero tra un anno, proverà a monetizzare quanto possibile. Le richieste scenderebbero rispetto a quelle avanzate un anno fa: la Juve avrebbe dovuto sborsare 30 milioni per lui la scorsa estate, tra qualche mese, invece, potrebbe farcela con 10-15 milioni. A fare da unione tra i due club ci ha pensato proprio Raiola: la Juve vuole portare avanti con l'agente italiano buoni rapporti anche in vista del probabile assalto a Verratti, il vero gioiello della mediana che i bianconeri proveranno a riportare in Italia.