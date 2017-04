Calciomercato Inter, da Bernardeschi a Eder: quanti incroci con la Fiorentina

Stefano Migheli

22/04/2017 14:33

CALCIOMERCATO INTER FIORENTINA / Il calciomercato è ancora lontano - almeno ufficialmente - ma le trattative continuano senza sosta in giro per l'Italia, in Europa e nel mondo. L'Inter è tra le più attive in questo senso e sta ampliando il proprio raggio d'azione tra giocatori big e giovani elementi da inserire nell'organico a partire dalla prossima stagione. Non solo giocatori stranieri ma anche italiani, non solo giocatori provenienti da altri paesi ma anche dalla Serie A. In questo senso, il calciomercato Inter si incrocia in diverse circostanze con la diretta avversaria di questa sera in campionato, ossia la Fiorentina. Come è ormai ben noto, l'obiettivo numero uno della dirigenza nerazzurra è Federico Bernardeschi: quel giocatore tanto desiderato dalla società, che la dirigenza viola non vuole assolutamente cedere. Costo dell'operazione intorno ai 50 milioni di euro, un investimento per un giocatore che in futuro farà molto parlare di sé.

Calciomercato Inter, Rodriguez occasione a costo zero

Oltre al fantasista, l'Inter tiene d'occhio anche la situazione relativa a Gonzalo Rodriguez, in scadenza a giugno e ormai prossimo a vestire la maglia di un altro club a partire da luglio. 33 anni, argentino con grandissima esperienza internazionale, sarebbe uno degli innesti migliori per il rapporto qualità/prezzo. Tra i viola piacciono anche Federico Chiesa, giovanissimo esterno offensivo che ha disputato una grande stagione e il regista Milan Badelj, anche lui con le valigie in mano. D'altro canto, i viola sembrano attratti dal terzino destro Santon, in uscita, e potrebbero rientrare in qualche trattativa anche Eder e Gabigol, due giocatori che per motivi diversi lasceranno l'Inter a fine stagione.