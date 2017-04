Lazio-Palermo, Inzaghi: "Voglio una squadra affamata. Futuro? Non ci penso"

22/04/2017 14:10

LAZIO PALERMO INZAGHI / La Lazio vuole tenersi stretto il quarto posto, per questo domani all'Olimpico contro il Palermo potrà avere un solo obiettivo: i tre punti. "Alla fine del campionato mancano sei partite, sono convinto che nessuna delle squadre in corsa per l'Europa League mollerà di un centimetro. Dobbiamo puntare a ottenere il massimo - le parole alla vigilia di Simone Inzaghi - Formazione? Radu e Murgia non ci saranno causa influenza, ma di sicuro sceglierò la migliore per vincere. Ci troveremo di fronte un Palermo abbastanza chiuso, per questo noi dovremo giocare con fame e furore agonistico. Anticipare la finale di Coppa Italia contro la Juventus potrebbe crearci dei problemi, tuttavia sarei felice se la Juventus andasse in finale di Champions League - ha sottolineato in conferenza stampa il tecnico biancoceleste prima di prendere le difese di Cataldi, finito nel mirino dei tifosi per l'eccessiva esultanza dopo il gol alla Lazio - Vanno capiti sia i tifosi che il ragazzo. Lui ama questa squadra, ma ora gioca per il Genoa"

FUTURO - "Leggo anche io i rumors sul mio conto, però ora quello che mi preme di più è il finale di stagione. Finora non abbiamo fatto e vinto nulla, anche se siamo riusciti a dare delle soddisfazioni ai nostri tifosi. Abbiamo fatto grandissime cose, ma manca lo sprint finale".

R.A.