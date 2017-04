Calciomercato Napoli, Sarri risponde a De Laurentiis: "Sono a scadenza, l'anno prossimo..."

22/04/2017 14:06

CALCIOMERCATO NAPOLI SARRI / De Laurentiis al lavoro per preparare la prossima stagione del suo club. La notizia di calciomercato Napoli che ha fatto felici i tifosi nelle ultime ore è relativa all'attacco, dove c'è stato il rinnovo di Lorenzo Insigne fino al 2022. Il talento di Fratttamaggiore, dopo una lunga trattativa, ha finalmente trovato l'accordo per mettere nero su bianco. Intervenuto in conferenza stampa poco dopo l'annuncio, Maurizio Sarri, tra i tanti temi toccati, ha precisato un particolare sul suo contratto siglato lo scorso anno: "Non ho un contratto lungo. Io il prossimo anno sono in scadenza perché ho una clausola di uscita io e una clausola di uscita il Napoli. A livello teorico può essere anche il mio ultimo anno qui. Da cosa dipende la permanenza? Non ne ho idea e non ci penso. Che posso saperne, magari litigo con De Laurentiis e ci prendiamo a testate (ride, ndr). Ho solo risposto alla domanda se è programmabile uno scudetto: ho detto solo che secondo me non è possibile se non cambiano alcune cose. Per ora è un sogno, non una programmazione".

Calciomercato Napoli, Sarri parla del contratto

Sarri ha rinnovato il suo accordo col Napoli sul finire della scorsa stagione, quando ha allungato il contratto fino al 2020 con un ingaggio da circa 1,5 milioni di euro più bonus legati al raggiungimento di alcuni obiettivi. Tuttavia, a partire dallla fine della prossima stagione, come da lui stesso accennato, avrà una clausola rescissoria da circa 8 milioni di euro.

De Laurentiis, 'stuzzicato' in conferenza, ha parlato delle voci di calciomercato sul suo tecnico e alcuni talenti presenti in rosa: "Mi fa piacere sentir parlare di squadre interessate a Sarri. I contratti sono contratti e li so fare. Nel calcio c'è tanta approssimazione. Dire 'io vado e mi prendo Mertens, Insigne o Sarri', chi vivrà, vedrà. Lorenzo vale la pena trattenerlo, per altri uno invece se ne fa una ragione. Non sto parlando di Mertens, che ha una situazione familiare da chiarire. Ha segnato grazie a Sarri e magari altrove fa solo dieci gol. Ne stiamo parlando".

M.D.A.