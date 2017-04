Sport, morte Scarponi: un minuto di silenzio su tutti i campi

22/04/2017 14:03

MORTE SCARPONI MINUTO SILENZIO / La morte di Michele Scarponi ha sconvolto il mondo dello sport italiano e non solo. Il Coni ha deciso di ricordare il ciclista, travolto da un camion mentre si allenava, con un minuto di silenzio: "Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, partecipando al dolore della famiglia e di tutto il mondo del ciclismo, ha invitato le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a far osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive, che si disputeranno in Italia da oggi e per tutto il fine settimana in ricordo del campione delle due ruote".

B.D.S.