Monaco-Juventus, Raggi: "Vogliamo la rivincita. Per me sarà un derby d'Italia"

22/04/2017 13:38

MONACO JUVENTUS RAGGI / C'è un po' d'Italia nel sorprendente Monaco che sfiderà la Juventus in semifinale di Champions League. Parliamo di Andrea Raggi, da cinque stagioni nel Principato, uno dei calciatori più esperti della squadra di Jardim: "Il 3 e 9 maggio ci troveremo di fronte un avversario molto tosto, sicuramente più forte rispetto a due anni fa - le parole del 32enne difensore alla 'Gazzetta dello Sport' - Ma anche noi siamo una squadra molto valida, pronta a prendersi la rivincita sull'eliminazione del 2015 che ci è andata di traverso. E' la nostra occasione per rifarci - 'avvisa' Raggi che confida sul talento di Mbappé - Quando lo affronti in allenamento ti devi fare il segno della croce e sperare che sbagli qualcosa per fermarlo. Nell’uno contro uno è velocissimo, ha un’ottima tecnica. E’ un ragazzo sereno, un vero fenomeno". Per Raggi sarà una sfida speciale vista la sua passione per i colori nerazzurri: "Vengo da una famiglia di juventini, ma ho un debole per l'Inter ereditato da nonno Iorio, il quale mi fece iniziare a giocare a calcio. Mettiamola così, per me è come se fosse una sorta di derby d’Italia".

R.A.