DIRETTA Serie A, Fiorentina-Inter 0-0: segui la cronaca LIVE

22/04/2017 20:45

DIRETTA FIORENTINA INTER - Ultima chiamata per la Fiorentina, mentre l'Inter è attesa al riscatto dopo il 2-2 beffa nel recupero nel derby contro il Milan. Viola e nerazzurri si affrontano nell'anticipo del 'Franchi' valido per la 33a giornata di Serie A: alla squadra di Paulo Sousa serve assolutamente una vittoria per agganciare il treno Europa League e portarsi a ridosso dell'Inter dopo lo scivolone con l'Empoli, gli uomini di Pioli invece cercano un successo pieno in campionato che manca addirittura da 4 partite. Calciomercato.it vi offre l’incontro del massimo torneo italiano.

FORMAZIONI UFFICIALI:

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu, Tomovic, Sanchez, Astori, Tello, Badelj, Vecino, Milic, Bernardeschi, B.Valero, Babacar. All.: Sousa.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Medel, Miranda, Nagatomo; Gagliardini, Kondogbia; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi. All.: Pioli.



Classifica: Juventus punti 80, Roma 72, Napoli 70, Atalanta 63*, Lazio 61, Milan 58, Inter 56, Fiorentina 52, Sampdoria 45, Torino 45, Udinese 40, Chievo 38, Cagliari 38, Bologna 35*, Sassuolo 35, Genoa 30, Empoli 26, Crotone 21, Palermo 16, Pescara 14.

*una partita in più

G.M.