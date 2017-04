Fiorentina, muore tifoso viola durante scontri tra ultrà di Benfica e Sporting CP

22/04/2017 13:22

FIORENTINA TIFOSO BENFICA SPORTING CP / Tragedia a Lisbona. Stanotte davanti allo stadio 'Da Luz', nei pressi di una rotonda, è stato investito da un'auto in corsa Marco Ficini, 41enne tifoso della Fiorentina - facente parte del gruppo Settebello - che si trovava in Portogallo per celebrare il gemellaggio con gli ultrà dello Sporting CP. L'incidente è avvenuto nel bel mezzo degli accesi scontri tra i sostenitori del Benfica e quelli della squadra biancoverde, alla vigilia proprio del derby in programma al 'Joao Alvalade'.

"Ci stringiamo attorno alla famiglia della vittima - recita il comunicato di cordoglio dello Sporting CP - Esprimiamo anche il nostro sdegno per quanto successo e confidiamo nelle attività d'indagine delle forze dell'ordine".

R.A.