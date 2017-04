Calciomercato Napoli, le parole di De Laurentiis spianano la strada a Szczesny

Antonio Papa (Twitter: @antoniopapapapa)

22/04/2017 13:28

NAPOLI DE LAURENTIIS SZCZESNY / Più che un indizio, una strada da seguire. La conferenza organizzata in pompa magna dal Napoli per annunciare il rinnovo di Lorenzo Insigne fino al 2022 è anche l'occasione per tanti spunti interessanti sul calciomercato Napoli. De Laurentiis davanti ai microfoni non si tira certo indietro, e gli elementi di discussione che regala sono sempre tanti. A partire da Mertens, col quale il rinnovo è molto meno agevole, passando anche per una questione annosa, da affrontare assolutamente in estate: quella relativa al portiere.

Calciomercato Napoli, le parole di De Laurentiis 'aprono' a Szczesny et similia

Nessun nome in particolare, ma un indirizzo molto chiaro. Le parole di De Laurentiis nel corso della conferenza stampa per il rinnovo di Insigne tracciano una strada anche per il futuro della porta azzurra: "Reina ha un altro anno di contratto, ha fatto bene e non ci sono problemi. E' chiaro che noi dobbiamo pensare anche al futuro e in tal senso è bene orientarsi su un portiere che abbia la sua maturità, non su un giovane emergente. Per investire sul futuro non bisognerà andare nè su uno troppo giovane nè su uno troppo esperto, per assicurarsi i prossimi 10 anni al massimo bisogna puntare su uno di 27-28 anni". Dichiarazioni che, come in un moderno 'Indovina Chi', eliminano più che includere. Out Cragno, Meret e i vari nomi di giovani che si erano fatti in questi mesi di voci di calciomercato, molte più chance per portieri come Neto, Perin, Casteels e soprattutto Wojciech Szczesny. Il portiere attualmente alla Roma, ma di proprietà dell'Arsenal, è il profilo perfetto per l'identikit tracciato da ADL: classe '90, esperienza internazionale, maturo al punto giusto. Il prezzo non sarà elevatissimo. L'Arsenal non sembra puntare su di lui e il contratto scade nel 2018, quindi per acquistarlo non occorreranno più di 15 milioni. L'unica perplessità è legata all'ingaggio: Szczesny prende 3 milioni netti l'anno ed è difficile che abbassi le sue pretese, anche perché non è certo uno che non ha mercato. Reina guadagna circa 2 mln netti all'anno e con i 3 (minimo) del polacco si arriverebbe sopra ai 5 complessivi. Difficile che il monte ingaggi per la porta resti così alto, quindi è pensabile anche una differente proposta allo spagnolo, che va in scadenza 2018 e potrebbe essere interessato ad un rinnovo con ingaggio spalmato e futuro ruolo in società o nello staff tecnico. La strada - a parole - l'ha tracciata De Laurentiis, ora bisogna solo seguirla.