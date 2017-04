Calciomercato Torino, Ljajic: "Potevo fare di più, ma non vado via"

22/04/2017 13:06

CALCIOMERCATO TORINO LJAJIC / Alla vigilia della sfida col Chievo Verona, Adem Ljajic ha fatto mea culpa smentendo le voci su un suo possibile addio al Torino una volta terminata questa stagione: "Sicuramente mi aspettavo di più da me stesso - le parole dell'attaccante serbo in conferenza stampa - Avrei voluto aiutare i miei compagni con maggiore continuità, però sul mio futuro posso dire che la mia intenzione è quella di restare in granata". Alcune settimane fa il classe '91, autore di un campionato altalenante in cui comunque è riuscito a realizzare 9 gol e 10 assist, è stato accostato al Milan di Vincenzo Montella, suo grande estimatore.