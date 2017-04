Calciomercato Napoli, Insigne: "Fiero del rinnovo. Spero di restare qui a vita!"

Luca Incoronato / Raffaele Amato

22/04/2017 12:39

CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE / E' il giorno di Lorenzo Insigne. Stamane a Castelvolturno è stato ufficializzato il rinnovo dell'attaccante col Napoli fino al 2022 con annesso triplicamento di stipendio da 1,5 a 4,5 milioni di euro. Con il nuovo accordo, però, il patron azzurro De Laurentiis prende il controllo dei suoi diritti d'immagine.

Per rendere noto il prolungamento è stata anche organizzata una conferenza stampa con protagonista proprio Insigne. Ecco le sue parole raccolte da Calciomercato.it: "Restare il più a lungo possibile con questa maglia indosso era il mio sogno. Sono orgoglioso e fiero di questo rinnovo. Spero anzi di non togliere più questa casacca e magari vincere qualcosa d'importante - ha sottolineato Insigne che, quindi, non sarà protagonista del prossimo calciomercato Napoli - Magari tra cinque anni discuteremo di un altro rinnovo, perché qui sto bene, è casa mia. So bene che i tifosi si aspettano tanto da parte mia, essendo napoletano".

SCUDETTO - "Quest'anno abbiamo ottenuto grandi risultati e continuando a lavorare così, credo l'anno prossimo ci si potrà togliere delle soddisfazioni. Proveremo a portare alla gente un trofeo, che sia la Champions o l'Europa League".

ALLENATORI - "Devo ringraziare tutti ma in particolare Zeman, che mi ha fatto diventare il giocatore che sono oggi, valorizzandomi tanto. Qui poi ho trovato un grande come Mazzarri, col quale facevo un ruolo diverso. Con i grandi tecnici e facendo sacrifici si ottengono risultati. Con Benitez per la prima volta ho giocato nel 4-4-2, migliorando in fase difensiva. In questi ultimi due anni con mister Sarri, che è un martello, sto facendo grandi cose. Sono fiero di lavorare con lui e spero resti a lungo".