Lazio-Palermo, Bortoluzzi annuncia: "Cambieremo qualcosa"

22/04/2017 12:33

LAZIO PALERMO BORTOLUZZI / Diego Bortoluzzi ha fatto il punto sul suo Palermo alla vigilia della gara contro la Lazio. Il tecnico è intervenuto oggi in conferenza stampa: "L'equilibrio difensivo è uno dei nostri obiettivi, non bisogna mai pensare ad una sola fase di gioco. Pensiamo solamente al campo, valuto i ragazzi durante la settimana per quello che mi danno. C'è disponibilità e concentrazione. Ogni calciatore deve tirare il meglio di sé per fare il massimo in ogni partita. Lo Faso è entrato bene col Bologna, facendo una buona prestazione. Bisogna ovviamente rispettare gli equilibri di squadra. Abbiamo lavorato anche per riuscire a portare più gente in fase offensiva, per aiutare anche Nestorovski. Cambieremo qualcosa rispetto al match col Bologna, poi domani vedrete la formazione. Le partite vanno affrontate tutte nello stesso modo. Sfruttando le debolezze o gli spazi concessi dall'avversario. Il risultato sarà frutto del lavoro che faremo durante la settimana, vogliamo un finale di stagione positivo. Chiedo la massima concentrazione a tutti, il massimo impegno. Solo così possiamo raggiungere risultati positivi. La Lazio sta facendo un grande campionato, ha calciatori di livello che giocano bene in tutte le zone del campo".

M.D.A.