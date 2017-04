Calciomercato Napoli, il rinnovo di Insigne è come un grande acquisto

Salvatore Lavino (Twitter @sal85lav)

NAPOLI INSIGNE CALCIOMERCATO / E' ufficiale finalmente il prolungamento di Lorenzo Insigne con il Napoli. Tutto si è finalmente chiuso con la tanto sospirata fumata bianca, anche se ci sono voluti più di 9 mesi per arrivare alla firma. Le trattative di calciomercato tra il Napoli ed i procuratori del giocatore erano cominciate nel ritiro estivo azzurro di Dimaro, ma gli incontri successivi non avevano portato mai a nulla di concreto, fino al riavvicinamento emerso nelle ultime settimane. Insigne ed il Napoli rafforzano ora la loro unione fino al 30 giugno 2022, con ingaggio triplicato fino a 4,5 milioni di euro. Enorme è la valenza simbolica oltre che sul piano strettamente tecnico correlata a ciò. Insigne è uno dei simboli del presente del Napoli nonché il già proclamato capitano del futuro, quando un giorno Marek Hamsik gli lascerà la fascia. Lo stesso Insigne ha parlato in conferenza di un sogno che prosegue: "Ho sempre desiderato giocare nella squadra per cui faccio il tifo sin da bambino, spero di non togliere mai più questa maglia e di vincere soprattutto per la gente". Quella gente che lo ha sempre sostenuto anche quando gli riservava fischi e contestazioni, presto dimenticati e sostituiti da applausi. Insigne è riuscito ad imporsi come leader tecnico e caratteriale del Napoli assieme ad altri big dell'undici allenato da Maurizio Sarri.

Napoli, Insigne e l'importanza della 'napoletanità'

Ed anche le parole di Aurelio De Laurentiis sono esemplificative: per il presidente partenopeo il rinnovo di Insigne accresce il valore della napoletanità, che è ritenuta fondamentale per fare bene all'ombra del Vesuvio. Chi gioca nel Napoli rappresenta anche la città e la sposa in pieno, e vale sia per i calciatori che per i dirigenti: è ciò che è avvenuto anche con altri giocatori come Hamsik e Reina: "Ma chi non se la sente di condividere questo pensiero può anche andare via, ben consapevole che altrove non troverà le stesse cose", sentenzia ADL. Riferimento ad altre trattative parallele (Mertens e Ghoulam, ndr) che animeranno il calciomercato Napoli nelle settimane a venire. La dirigenza del club di stanza a Castel Volturno sarà impegnata infatti in altre trattative con gli agenti del belga e dell'algerino, e bisognerà valutare se ci saranno i presupposti per andare avanti insieme.