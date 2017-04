Chievo-Torino, Mihajlovic: "Vogliamo vincere. Belotti difficile da rimpiazzare"

22/04/2017 12:15

CHIEVO TORINO MIHAJLOVIC / Sinisa Mihajlovic ha fatto il punto della situazione sul suo Torino in vista della gara di domani contro il Chievo. Il tecnico è intervenuto in conferenza stampa: "Domani proveremo a riprenderci quanto abbiamo perso con il Crotone anche se sappiamo che non sarà facile perchè sono una formazione fisica, compatta e aggressiva. Arrivano da una serie di sconfitte e vorranno sicuramente riprendersi, ma anche noi vogliamo conquistare i tre punti. Loro giocano molto dal centro del campo piuttosto che dalle fasce. Noi faremo la nostra partita come sempre: la mia squadra ha una mentalità offensiva e deve giocare sempre per vincere. Quest'anno abbiamo raccolto meno di quanto avremmo potuto. Avelar? Domani dovrebbe partire dall'inizio per valutarlo in queste partite che mancano".

BELOTTI - "Sicuramente è un calciatore fondamentale, che fino ad ora ha segnato 25 gol. Sarebbe bello che vincesse la classifica dei marcatori. Se il Gallo segna sono contento ma per me al primo posto c’è sempre la squadra. Se Belotti dovesse andar via sarà difficile da rimpiazzare, visto questo Belotti. Non ho parlato con lui, ma certo è che se dovesse rimanere lo dovrà fare con la testa giusta".

