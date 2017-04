Calciomercato, ESCLUSIVO: il Qatar vuole Sampaoli o Karanka

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo) / B.D.S.

22/04/2017 12:05

CALCIOMERCATO QATAR SAMPAOLI KARANKA / Il Qatar va alla ricerca di un commissario tecnico per la propria nazionale: la federcalcio, che si prepara ad ospitare i mondiali del 2022, cerca un sostituto di Jorge Fossati che a settembre aveva preso il posto di Daniel Carreno. Secondo indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, i nomi cerchiati in rosso sul taccuino della dirigenza della federazione qatariota sono Jorge Sampaoli e Aitor Karanka.

Il primo, attualmente allenatore del Siviglia e in lizza anche per la nazionale argentina, è una pista difficilmente percorribile. Karanka, secondo di Mourinho per molti anni, è stato esonerato dal Middlesbrough qualche settimana fa ed è alla ricerca di una nuova panchina.