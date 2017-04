Roma Primavera, ESCLUSIVO Minieri: "Ecco il destino di Marchizza, Crisanto, Bordin, Spinozzi"

ESCLUSIVO

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

22/04/2017 14:00

ROMA PRIMAVERA / La Roma Primavera allenata da Alberto De Rossi è la vincitrice della Coppa Italia 'dei giovani' edizione 2016/2017. La formazione giallorossa, Campione d'Italia in carica e con la Supercoppa Italiana già in bacheca quest'anno, ha battuto ieri 2-0 la Virtus Entella (gol di Soleri e Marchizza su rigore), nella gara di ritorno disputata allo stadio 'Olimpico' che ha seguito l'1-1 dell'andata in terra ligure. Per analizzare la partita e le conseguenze future del successo, anche in chiave calciomercato Roma futuro, Calciomercato.it ha contattato in esclusiva Michelangelo Minieri, agente dei giallorossi Crisanto, Marchizza, Bordin e Spinozzi.

LA FINALE DI COPPA ITALIA - "Nel primo tempo della partita di ieri allo Stadio Olimpico - ha esordito Minieri ai microfoni di Calciomercato.it - ha sicuramente fatto meglio la Virtus Entella, ma poi la Roma è riuscita a riprendersi sfruttando al meglio le occasioni che ha avuto e disputando un buon secondo tempo. Fino a gennaio/febbraio la Roma aveva dimostrato di essere, a mio parere, la squadra più forte in Italia; poi, a causa dei tanti impegni tra campionato, coppe e Nazionali, c'è stato un calo fisiologico e nell'ultimo mese e mezzo/due mesi, il rendimento della squadra giallorossa è stato più basso rispetto al livello a cui aveva abituato tutti. L'importante, ora, in casa Roma, è rimettersi in carreggiata: vincere fa sempre bene e va riconosciuto il merito ad Alberto De Rossi e a chi ha costruito la squadra come Bruno Conti e Massara. Riprendersi, adesso, significherebbe dare un segnale importante in ottica campionato per l'obiettivo Scudetto. Rinconfermarsi ad un anno di distanza non è mai facile, sarebbe un traguardo incredibile. Questa squadra, però, quando sta bene di condizione, è a mio avviso la più forte in Italia".

CRISANTO, MARCHIZZA, BORDIN, SPINOZZI - "I miei ragazzi - ha proseguito l'agente - sono tutti e quattro calciatori che, chi da più tempo e chi da meno, hanno sempre dato un contributo importante alla Primavera romanista. Per me sono tutti ragazzi destinati a giocare nei professionisti, poi starà a loro sfruttare al massimo le loro abilità e potenzialità per ottenere il meglio. Adesso finiranno il percorso dei giovani e dovranno essere bravi a farsi trovare pronti in un contesto, quelli dei 'grandi', che è tutto un altro mondo rispetto alla Primavera. Parliamo, però, di ragazzi che hanno qualità importanti anche a livello umano".

IL FUTURO DI MARCHIZZA - Il nome di Riccardo Marchizza è un nome ricorrente in chiave calciomercato, con l'Atalanta che fiuta il suo possibile acquisto in estate. Il procuratore, però, preferisce non rilasciare commenti sulla vicenda: "Al momento, non mi sento di dire nulla perché siamo in una fase in cui non c'è ancora niente di realmente concreto".

IL FUTURO DI BONIFAZI - Abbiamo contattato Michelangelo Minieri mentre si trovava allo stadio di Latina per assistere al match contro la Spal e visionare così dal vivo i suoi 'assistiti' Antenucci, Bandinelli e Bonifazi. Proprio quest'ultimo, come Marchizza, è stato recentemente al centro di vari interessi di calciomercato, Roma inclusa, nonostante sia fresco reduce dal rinnovo del contratto col Torino (proprietario del suo cartellino) fino al 30 giugno 2022: "Questa è una stagione importante per Kevin, adesso lui deve pensare a conquistare assieme ai suoi compagni di squadra un traguardo importante per tutta la società (la Promozione in Serie A, n.d.r.). Lui sta facendo bene e deve continuare a farlo. Poi, quello che succederà a giugno lo analizzeremo successivamente. Sicuramente, inizierà la stagione col Torino e l'obiettivo è quello di rimanere in granata".