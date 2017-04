DIRETTA - Napoli, De Laurentiis: "Insigne è una bandiera! Mertens? Situazione paricolare..."

22/04/2017 11:30

DIRETTA CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE DE LAURENTIIS / Non manca altro che l'annuncio ufficiale per il rinnovo di Lorenzo Insigne col suo Napoli. Come ribadito più volte dal giocatore, non c'è mai stata la voglia di andare via ma, date le prestazioni offerte, il ritocco dell'ingaggio era quasi qualcosa di automatico. Nessuna clausola rescissoria e, stando alle ultime news sul calciomercato Napoli, la cifra percepita dal giocatore sarà raddoppiata, con De Laurentiis che manterrà però il controllo sui diritti d'immagine.

Per ufficializzare il prolungamento del contratto si è deciso di convocare una conferenza stampa congiunta, con presidente e attaccante dinanzi ai media a Castelvolturno, precedendo Sarri, che commenterà poi la sfida al Sassuolo. Inizia il presidente De Laurentiis, ed ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "A me fa molto piacere che Lorenzo sia una bandiera del Napoli. Per costruire qualcosa serve tempo e noi abbiamo aperto una pozza in un deserto, dal momento che mi hanno semplicemente dato un pezzo di carta, senza nulla. Una volta giunti in serie A poi pare che ci si dimentichi di tutto, chiedendosi perché manchino stadio, campi d'allenamento e perché le giovanili soffrano. Lavorando a testa bassa però si ottengono risultati, come Lorenzo Insigne, venuto fuori dal vivaio. Come lui poi ce ne saranno anche altri. In una città difficile, che ha vissuto periodo delicati, abbiamo deciso di metterci a lavorare a testa bassa, da soli, entrando tra l'altro nel calcio alla vigilia di Calciopoli, che ancora oggi porta dubbi".

SCUDETTO - "Non posso dire che il secondo posto possa valere lo scudetto. Farei arrabbiare qualcuno. Prima o poi però arriverà anche quello".

GAETANO - "E' un giovane che ci piace. Un nuovo Insigne? Lorenzo è Lorenzo, con un suo gioco".

RINNOVI - "Se ami questa città resti ma se la odi devi andare via. Non intendiamo trattenere chi non vuol restare qui. Napoli è particolare e stare qui non è come stare a Torino o Manchester. Inoltre è noioso allenare sempre le stesse persone".

SARRI - "Mi fa piacere sentir parlare di squadre interessate a Sarri. I contratti sono contratti e li so fare. Nel calcio c'è tanta approssimazione. Dire 'io vado e mi prendo Mertens, Insigne o Sarri', chi vivrà, vedrà. Lorenzo vale la pena trattenerlo, per altri uno invece se ne fa una ragione. Non sto parlando di Mertens, che ha una situazione familiare da chiarire. Ha segnato grazie a Sarri e magari altrove fa solo dieci gol. Ne stiamo parlando".

Prende la parola Lorenzo Insigne: "Restare il più a lungo possibile con questa maglia indosso era il mio sogno. Sono orgoglioso e fiero di questo rinnovo. Spero anzi di non togliere più questa casacca e magari vincere qualcosa d'importante".

RESPONSABILITA' - "So bene che i tifosi si aspettano tanto da parte mia, essendo napoletano".

SCUDETTO - "Quest'anno abbiamo ottenuto grandi risultati e continuando a lavorare così, credo l'anno prossimo ci si potrà togliere delle soddisfazioni. Proveremo a portare alla gente un trofeo, che sia la Champions o l'Europa League".

