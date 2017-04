Calciomercato Juventus, tutti pazzi per Patrick Schick: occhio alla Premier

Giuseppe Barone

22/04/2017 12:52

CALCIOMERCATO JUVENTUS SCHICK / Continua il magic moment della Juventus, che ha raggiunto in settimana le semifinali di Champions League strappando un pareggio pesantissimo contro il Barcellona, nel tempio del Camp Nou. I bianconeri però non sono affamatissimi solamente in campo bensì anche in sede di calciomercato. È ormai risaputo l'interesse della Juventus per l'attaccante della Sampdoria, Patrick Schick, per il quale nei giorni scorsi i bianconeri sembravano in vantaggio sulla concorrenza. Il ceco classe 1996 ha stupito un po' tutti, raggiungendo quota 11 reti in stagione tra campionato e Coppa Italia con una media di un gol ogni 111 minuti giocati. Numeri che ne fanno una pedina alquanto allettante anche per la Juve. Tra Italia ed estero però non solo i bianconeri sembrano aver intuito il potenziale del numero 14 della Samp.

Calciomercato Juventus, Schick il jolly offensivo che fa al caso di Allegri

Schick si annuncia quindi con diversi mesi di anticipo un protagonista della prossima finestra di calciomercato Juventus, e non solo, in virtù della sua giovane età e di talento e duttilità tattica che ne fanno un vero jolly offensivo. Lo sa bene il tecnico della Samp, Giampaolo, che sin qui ha avuto modo di impiegarlo in diverse posizioni e situazioni di gioco. Prima a gara in corso e poi dal primo minuto, Schick sta compiendo molto rapidamente la sua maturazione. Sul ceco però non ci sono solo Juventus, Napoli ed Inter, ma anche alcuni club di Premier League. Oltremanica sembrano infatti molto interessati alle prestazioni del 21enne doriano che al momento vanta una clausola rescissoria da 25 milioni di euro. Stando agli ultimi rumors, su Schick si sta facendo sempre più corposo l'interesse del Tottenham, ultima in ordine di tempo ad essere attratta dal talento del ragazzo. Tra Italia ed Inghilterra dunque, il futuro di Schick è da big.