Calciomercato Inter, la doppia 'bomba' di Marino: Messi più Mourinho!

22/04/2017 11:00

CALCIOMERCATO INTER MESSI / Pierpaolo Marino, intervenuto a 'Zona11PM', ha rilasciato alcune dichiarazioni sul calciomercato Inter: "Il tentennamento di Messi nel rinnovo con il Barcellona ha delle motivazioni particolari. La Spagna ha colpevolizzato Messi e c’è un’assenza del Barça nella difesa dagli assalti. Il sindaco di Milano, qualche mese fa, ha detto che sogna Messi all’Inter. Non credo sia una dichiarazione campata per aria. Credo che Suning voglia fare un colpo così, sarebbe come Zico ad Udine o Maradona a Napoli o Falcao alla Roma. Se prendi Messi, poi puoi costruire una squadra forte attorno e riesci anche a convincere altri campioni a venire. Prima compri il campione, poi gli fai attorno una squadra. E non è detto che non arrivi Mourinho!".

S.D.